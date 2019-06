CALCIOMERCATO LAZIO HURTADO TARE / La Lazio inizia a pianificare con decisione il calciomercato dopo il rinnovo in panchina di Simone Inzaghi. 'Il Messaggero' fa il punto della situazione in attacco dove sembra complicarsi la pista Wesley. Il Bruges infatti sembra ancora tentennare nonostante l'incremento dell'offerta da parte della società biancoceleste. Ecco quindi che Tare avrebbe già individuato un altro nome di prospettiva per l'attacco.

Si tratta di Jan, attaccante venezuelano classe 2000, che gioca in Argentina con il. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

'TyC Sports' ha addirittura parlato di una proposta di Lotito di circa 10 milioni di dollari per strappare il giovane attaccante al club albiceleste. Su di lui ci sono anche la Sampdoria, che lo segue da mesi, ma soprattutto il Milan ed anche l’Atalanta che potrebbe pensare a lui nell'ottica di una sostituzione di Zapata.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui