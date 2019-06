CALCIOMERCATO JUVENTUS MATUIDI / Tempo di bilanci per Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus, che ha parlato in una lunga intervista ai microfoni de 'L'Equipe': "Ho giocato quasi tutte le partite, in un club come la Juve vuol dire qualcosa. E abbiamo conservato il titolo di campioni d'Italia. L'eliminazione dalla Champions è stato un momento buio. Avevamo i mezzi per fare meglio, ma non ci siamo riusciti.

Dopo la gara di ritorno con l'Atletico pensavo che saremmo arrivati in fondo. Poi ci sono mancati alcuni giocatori infortunati, come". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

RONALDO - "Lui ha vinto tutto. Quando vinci tutto, poi ti chiedi: "Cosa posso vincere di più?". Ma lui no. Ha voglia di arrivare sempre più in alto. In allenamento, vuole sempre vincere, non è contento quando perde. Vi assicuro che non scherzo. E' diverso da Ibrahimovic, Cristiano è più lavoratore. Il giorno dopo una partita, quando tutti cercano di riprendersi, lui è già al centro dell'allenamento a fare gli addominali".

FUTURO - Matuidi ha concluso anche sulla permanenza in bianconero: "A Torino ho meno sollecitazioni che a Parigi. E' una città molto familiare. Poi, c'è il fatto di essere in un club in cui le esigenze sono elevate e anche i carichi di lavoro. Ho ancora un anno di contratto e un'opzione per un altro. Sto bene alla Juventus".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui