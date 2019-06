Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO INTER REAL MADRID MARCELO / In un calciomercato che annuncia l'come protagonista, i nerazzurri vagliano diversi nomi in casa del Real Madrid. Tra i vari giocatori seguiti dai nerazzurri nella missione spagnola di, anche, a sorpresa, secondo quanto riporta il 'Corriere dello Sport', quello di Marcelo. L'Inter prepara un'offerta per il laterale brasiliano, che è stato anche nel mirino della, ma non sarà facile strapparlo ai 'Blancos'.