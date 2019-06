CALCIOMERCATO INTER BALE REAL MADRID / Il destino di Gareth Bale si fa sempre più nebuloso. Il Real Madrid, soprattutto dopo l'acquisto di Eden Hazard, vorrebbe cedere il gallese ma l'operazione non è così semplice. Su di lui anche gli occhi interessati dell'Inter che osserva a distanza la vicenda. Secondo quanto riportato da 'As' il club iberico vorrebbe cedere Bale, mentre il calciatore gradirebbe restare a Madrid. Il quotidiano spagnolo spiega come non solo l'entourage del'l'esterno gallese abbia parlato con la dirigenza spiegando la sua volontà di restare al Real, ma bensì anche lo stesso calciatore avrebbe chiesto un incontro con i leader del club.

Nonostante la ferma volontà del Madrid di escludere Bale dal prossimo progetto tecnico, il classe 1989 non pare intenzionato a fare passi indietro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Una vera e propria grana per il Real che avrebbe voluto cederlo per fare cassa. Il gallese è consapevole che nessun club al mondo gli riconoscerà i 17 milioni di euro netti che percepisce attualmente e soprattutto la sua volontà di restare è dovuta all'amore la città, il clima e il Real Club La Moraleja, club di golf dove trascorre la maggior parte del tempo libero. Gli arrivi di Rodrygo, Jovic e Hazard gli chiudono però lo spazio ma Bale non sembra spaventato.

