CALCIOMERCATO BOLOGNA MIHAJLOVIC RINNOVO / La notizia del rinnovo contrattuale di Sinisa Mihajlovic era ormai nell'aria da qualche ora e nel primissimo pomeriggio è arrivata anche la comunicazione ufficiale.

Ilha reso noto il prolungamento con il tecnico serbo sul proprio sito ufficiale dal quale si apprende di aver raggiunto l’accordo con Sinisaper il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2022. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il club felsineo ha inoltre riportato anche le prime parole dello stesso allenatore dopo la firma: "Sono felice”, aggiunge Sinisa Mihajlovic. “Ho voluto fortemente Bologna perché la società ha un progetto ambizioso, con la squadra in questi mesi si è creato un gruppo fantastico e i tifosi ci hanno sempre sostenuto. Stiamo lavorando in perfetta sintonia con il Presidente e con i dirigenti per rinforzare la nostra rosa. Ci sono le basi per raggiungere ottimi risultati”.

