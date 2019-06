MILAN GIAMPAOLO ANDRE SILVA ROMA FONSECA/ Il futuro di André Silva al Milan è decisamente incerto. L'attaccante portoghese rientrerà dal Siviglia, che non eserciterà il diritto di riscatto, e, stando a quanto riportato da 'Tuttosport', Giampaolo, probabile nuovo tecnico rossonero, vorrebbe studiarlo con attenzione.

L'ex allenatore dell'Empoli infatti, potrebbe puntare sul pupillo dinel caso in cui dovesse avere riscontri positivi nelle prime settimane di preparazione.

Intanto, come anticipato da Calciomercato.it, l'arrivo di Fonseca alla Roma potrebbe aprire delle porte per André Silva anche in ottica Roma per la prossima stagione.

