CALCIOMERCATO MILAN GIAMPAOLO TARE BOBAN / Potrebbe essere lunedì il giorno decisivo per il futuro di Marco Giampaolo, voglioso di chiudere il suo rapporto con la Sampdoria per approdare al Milan. Il suo manager, riporta la 'Gazzetta dello Sport' dovrebbe infatti incontrare il d.s.blucerchiato, Carlo Osti, per provare a liberarsi subito. Così, vicina al nuovo allenatore, la società rossonera dovrà chiudere anche per la seconda figura dirigenziale che affiancherà Maldini.

Come anticipato da Calciomercato.it la pista che porta a Boban è calda ; il Milan potrebbe presto riabbracciare la sua vecchia bandiera, anche se resta in lizza Iglidella clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Anche Tare sarebbe infatti attratto dalla chiamata milanista. Tuttavia, liberarsi dal contratto che lo lega a Lotito fino al 2022 non sarà semplice e servirà una trattativa: il d.s. dovrebbe rinunciare a parte di quanto potrebbe spettargli oppure stabilire una penale da pagare personalmente o con il contributo del Milan, che per averlo sarebbe disposto alla spesa.

