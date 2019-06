p>INTER ROMA MARINO ICARDI DZEKO/ Ascoltato ai microfoni di 'Radio Sportiva', Pierpaolo, ex dirigente di Atalanta e Napoli, ha parlato di calciomercato e, più in particolare, del futuro di Mauro, accostato negli ultimi giorni anche alla Roma: "Fra l'Inter e i giallorossi, l'unica trattativa che potrebbe andare in porto è quella legata ad Edinverso Milano". Per le ultime notizie sui trasferimenti in Serie A---> clicca qui!

Marino ha poi aggiunto: "A proposito di Mauro Icardi, penso che il suo ingaggio sia davvero troppo alto per la Roma in questo momento".

