CALCIOMERCATO INTER SKRINIAR ICARDI / Milan Skriniar difende Mauro Icardi.

Il difensore dell' Inter , analizzando la stagione appena conclusa, ha parlato anche del futuro dell'ex capitano: "Mauro è un grande giocatore e un nostro amico, vediamo cosa succederà: se rimane noi siamo content - le sue parole a 'Sportmediaset' - Misterè una grande persona e un grande allenatore ma la società ha scelto così. Ora c'è, ci sono nuove aspettative e vogliamo lottare per lo scudetto. Stagione all'Inter? Si può sempre fare meglio ma siamo contenti di esserci qualificati in Champions. Gli ultimi risultati non sono stati quelli che volevamo ma arrivare tra le prime quattro era il nostro obiettivo.? Speriamo di costruire una squadra forte, che è la cosa più importante".