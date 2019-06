CALCIOMERCATO ATALANTA PASALIC / "Allestiremo una squadra importante per fare un campionato importante e una Champions importante". La promessa del presdente Percassi è arrivata pochi giorni fa. L'Atalanta è quindi al lavoro per regalare nuove emozioni ai suoi tifosi, già entusiasti per l'ultima stagione memorabile, chiusa con la finale di Coppa Italia e il terzo posto in Serie A.

L'attenzione degli orobici è proiettata per lo più sul reparto offensivo, ma il primo colpo riguarda la zona nevralgica: come riporta 'Tuttosport, infatti, sarebbe vicina la conferma in rosa del croato Mario, arrivato la scorsa estate in prestito oneroso (1 milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Il presidente, forte dei buoni rapporti con il direttore generale del, Marina, vorrebbe definire l'affare per cifre inferiori. La trattativa prosegue quindi tra l'ottimismo nerazzurro.