Inter, Conte 'taglia' Icardi: tutti i retroscena

CALCIOMERCATO INTER CONTE ICARDI / Una delle prime decisioni fondamentali, se non la prima in assoluto, di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter è stata sicuramente quella relativa al destino di Mauro Icardi. Il 'Corriere dello Sport' riferisce tutti i retroscena della scelta di rinunciare all'argentino.

Una scelta maturata con consapevolezza dall'ex Ct della Nazionale, che, si legge, al momento della firma con il club nerazzurro aveva già le idee chiarissime, essendo stato informato nel dettaglio di tutto ciò che era successo tra l'argentino,e i compagni di squadra da febbraio in avanti, venendo messo a parte anche di dettagli mai emersi sui media. In particolare, Icardi credeva che con l'addio del tecnico toscano la riconferma sarebbe stata assicurata. Conte, invece, ha detto di no, con la società che in merito gli ha lasciato carta bianca, senza esprimersi. Si tratta di una decisione irrevocabile, che non punta a ottenere un rinnovo a cifre vantaggiose. Icardi andrà via e sarà ceduto per garantire una ricca plusvalenza, il muro contro muro non servirebbe a nulla all'attaccante che dovrà trovarsi una sistemazione.