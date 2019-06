CALCIOMERCATO INTER MIRANDA / Futuro lontano dall'Inter per Joao Miranda. Reduce da una stagione discontinua, nella quale ha raccolto 20 presenze totali, il difensore 34enne sembra uscito dalle gerarchie nerazzurre.

Così, per lui si profila una cessione: tra le opzioni più probabili, riporta 'Tuttosport', c'è il ritorno in, già caldeggiataìo a gennaio, quando si fecero avanti. Il calciatore è molto apprezzato in patria e potrebbe quindi essere tentato dalla possibilità di chiudere lì la sua carriera.