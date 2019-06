CALCIOMERCATO JUVENTUS BUFFON PARATICI / Ufficializzato l'addio al PSG, per Gigi Buffon è il momento della scelta. Tante le offerte pervenutegli di recente per un ruolo da portiere, ma non è da escludere l'inizio di una carriera da dirigente. Per la seconda ipotesi, come già anticipato da Calciomercato.it, Buffon ha le idee chiare: saranno presi in considerazione soltanto incarichi operativi e non ruoli di facciata.

Considerato il forte legame con il club e il presidente, tra le opzioni c'è quella di un ritorno alla Juventus.

Poche sere fa, riporta 'Tuttosport, Buffon avrebbe cenato con Fabio Paratici: serata tra amici nella quale non si sarebbe parlato di progetti, ma comunque indicativa del fatto che il portiere potrebbe in qualsiasi momento rispondere alla proposta da dirigente che proprio Agnelli gli aveva fatto un anno fa. In bianconero, Buffon potrebbe ripercorrere le orme di Nedved, partito da consigliere di amministrazione per poi diventare vicepresidente; a Torino, inoltre, potrebbe gestire più facilmente la sua vita privata. Tuttavia, per lui potrebbe altresì profilarsi un ruolo da uomo immagine per Suning, club proprietario dell'Inter che lo vorrebbe come commentatore del calcio italiano per la tv cinese. Infine, qualora dovesse proseguire col calcio giocato, il suo sogno sarebbe quello di andare alle Olimpiadi di Tokyo come fuoriquota. La decisione finale è attesa nel giro di due settimane.

