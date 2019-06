Inter, non solo Juventus e Roma per Icardi: prove di scambio anche col Napoli

INTER ICARDI NAPOLI / L'Inter ha inserito Mauro Icardi nella lista dei giocatori in vendita e sta premendo sull'acceleratore per arrivare ad una soluzione conveniente per tutte le parti coinvolte. Nonostante il braccio di ferro in corso con l'argentino, quindi, l'intenzione della società non cambia e gli uomini mercato nerazzurri stanno lavorando su più tavoli. L'ipotesi Juventus rimane la più percorribile, come detto, mentre la Roma non molla e nei vari contatti tra le società l'Inter avrebbe abbozzato una controproposta coinvolgendo anche Zaniolo.

Attenzione però anche alche andrebbe ancora tenuto in pista. E l'ipotesi sulla quale si starebbe dialogando ha del clamoroso.

Lo riferisce il 'Corriere dello Sport' secondo cui qualche giorni fa è spuntata concretamente l'idea di scambio che porterebbe Icardi al 'San Paolo' e Lorenzo Insigne alla corte di Antonio Conte. Questa la base di partenza. Nel corso di un contatto tra i due club l'Inter avrebbe provato a costruire lo scambio, ma esclusi nomi come Zielinski che viene reputato incedibile, il mirino si sarebbe spostato sul capitano partenopeo che qualche pensiero sull'addio continuerebbe ad averlo. Dopo una serie di richieste avanzate dall'Ad interista Marotta e rifiutate da DeLaurentiis, gli intermediari al lavoro avrebbero individuato quindi in Insigne il nome forte su cui poter lavorare in cambio di Icardi. Si attendono aggiornamenti.

