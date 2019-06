CALCIOMERCATO TORINO INTER MILAN ROMA ATALANTA / Reduce da una buona stagione con la maglia della Spal, Kevin Bonifazi potrebbe tornare al Torino per poi ripartire subito. I granata, infatti, nonostante apprezzino la sua crescita, sembrano preferire Lyanco, anche lui autore di ottime prove al Bologna.

Su di lui, riporta 'Tuttosport', ci sarebbero gli occhi di Inter, Milan, Roma e Atalanta. Così, il club di Cairo starebbe studiando una soluzione per assicurarsi un talento delle 'big': con i nerazzurri, non è da escludere l'inserimento di Gagliardini nell'eventuale affare, mentre con i rossoneri si potrebbe parlare di Cutrone; se nella rosa giallorossa piace Perotti, infine, con i bergamaschi si potrebbe parlare solo di soldi, considerata la volontà di Percassi di non inserire contropartite.

