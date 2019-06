MILAN FREULER JANUZAJ / In attesa di capire quale sarà la decisione dell'Uefa in tema di Fair Play Finanziario, il Milan sta mettendo a posto i tasselli in dirigenza e può cominciare a ragionare in maniera più concreta sul calciomercato. Per i rossoneri si preannuncia un'estate di grande lavoro, sia in uscita che in entrata.

Alla prima voce è caldo il nome di Gigioche fa gola al Psg per il dopo-Buffon ma non solo, mentre in senso inverso stanno prendendo quota i ragionamenti sul centrocampo che necessita un restyling importante.

Come scrive oggi il 'Corriere dello Sport' in particolare, negli ultimi giorni si è riaccesa la pista che porta a Remo Freuler sul quale, come vi abbiamo anticipato su Calciomercato.it, il Milan è da tempo. Per lo svizzero dell'Atalanta i rossoneri sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra vicina ai 25 milioni di euro, ma i bergamaschi faranno di tutto per trattenerlo insieme agli altri big in rosa. Molto calda la pista che porta a Sensi del Sassuolo, il cui agente ha però incontrato anche la Juventus. Dalla Spagna, invece, spunta un nome a sorpresa. Quello di Adnan Januzaj, esterno offensivo classe '95, ex grande promessa del Manchester United, era stato cercato dal Milan nel 2017 quando poi si trasferì alla Real Sociedad. Ora avrebbe deciso di lasciare la Spagna e interessa di nuovo alla dirigenza milanista che lo monitora al pari di Siviglia e Ajax.

