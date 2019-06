CALCIOMERCATO JUVENTUS ROMA MILAN PERIN / Difficile la prima stagione di Mattia Perin con la maglia della Juventus. Il portiere 26enne, attualmente alle prese con un infortunio alla spalla, ha racimolato soltanto nove presenze totali, chiuso dalle buone prestazioni di Wojciech Szczesny. Così, anche in vista di Euro 2020, già da tempo si è profilato un futuro lontano da Torino per il portiere, voglioso di rientrare nel giro della Nazionale.

In caso di partenza di Pepe Reina in direzione juventina, riporta 'Tuttosport', Perin potrebbe compiere il percorso inverso accasandosi al Milan. Non sarebbe da escludere, inoltre, la destinazione inglese, considerando i sondaggi fatti col suo entourage da alcuni club non di prima fascia della Premier League. Pagato al Genoa 12 milioni di euro la scorsa estate, Perin attualmente ha un contratto con la Juve in scadenza il 30 giugno 2022.

