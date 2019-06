JUVENTUS POGBA / La Juventus ha deciso di aumentare chilogrammi e centimetri a centrocampo affiancando al colpo Aaron Ramsey l'innesto di un altro profilo top internazionale e l'obiettivo numero uno resta Paul Pogba.

Ok la timida apertura dellaper Sergej, va bene l'occasione Adriena parametro zero (ma che chiede un ingaggio elevatissimo), piace(e fa gola a tantissimi club), ma l'ex juventino rientrato alnon ha concorrenti al momento nella lista della preferenze dei dirigenti della 'Vecchia Signora', in particolare del Ds Fabioche, scrive 'La Gazzetta dello Sport', fa sapere che quest'anno crede davvero al clamoroso ritorno.

Certo, l'arrivo di Solskjaer al posto di Mourinho ha rasserenato Pogba che con il nuovo tecnico si trova bene, ma la mancata qualificazione alla prossima Champions League è un handicap molto pesante per le speranze dei 'Red Devils' di convincerlo a restare. In più, lo stesso giocatore sente di potersi esprimere meglio nella Juventus e chi lo conosce a Torino, scrive la 'Rosea', ha ben pochi dubbi sulla sua volontà: "Tornerebbe di corsa".

