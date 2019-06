NAPOLI DE LAURENTIIS INTER / Tutti pazzi per Mauro Icardi. O quasi. L'attaccante argentino in uscita dall'Inter accende il mercato, tra le manovre di Juventus e Roma e le voci dall'estero.

Chi però ormai guarda altrove e non pensa all'ex capitano nerazzurro è il, che per bocca del presidente Aureliodi fatto smentisce l'interesse per 'Maurito' e, anzi, ne approfitta per contrattaccare l'Inter.

Intervistato dal 'Corriere dello Sport' a margine dell'assemblea generale straordinaria dell'Eca, il numero uno azzurro ha raccontato: "Icardi lo abbiamo trattato tre anni fa, mentre adesso... - esordisce De Laurentiis -. Adesso mi dicono i miei collaboratori che sia l'Inter a volermi smantellare la squadra e che ci avrebbe chiesto i giocatori più forti che abbiamo. Io però non ho intenzione di venderli".

