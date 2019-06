SERIE A BUFFON PARMA / Sono giorni di riflessioni e contatti per Gianluigi Buffon che dopo l'addio al Paris Saint-Germain deve sciogliere i dubbi sul suo futuro. Se sceglierà di sedersi dietro una scrivania, lo farà solo per ricoprire un ruolo dirigenziale importante ed operativo, altrimenti a 41 anni è pronto a rimettersi in gioco in nuovo club e le offerte di sicuro non mancano.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' infatti Buffon vorrebbe proseguire la propria carriera in Italia e starebbe pensando al grande ritorno al Parma, lì dove tutto iniziò nel 1995. Non sarebbe una semplice voce, in quanto si parla di contatti tra i dirigenti del club emiliano ed alcune persone vicine al portierone. E nuove chiacchierate sono previste nei prossimi giorni, quando anche lo stesso Parma avrà più chiare le sue strategie di mercato e dunque i margini di manovra.

