INTER JUVENTUS SCAMBIO ICARDI DYBALA / Nonostante i tanti ostacoli anche la Roma è in corsa, ma al momento la pista più percorribile per la cessione di Mauro Icardi rimane quella che porta alla Juventus. E uno dei motivi ha un nome ed un cognome: Paulo Dybala. La 'Joya' bianconera è stata individuata dai vertici nerazzurri come la miglior soluzione per risolvere la grana 'Maurito' e allo stesso tempo sostituirlo con un più che degno erede.

Ma mentre Icardi, che pure continua a ribadere di voler rimanere a Milano, acetterebbe senza troppe difficoltà il passaggio a Torino, per Dybala bisogna lavorare innanzitutto sulla volontà del calciatore. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili cliccando qui

Secondo quanto scrive 'La Gazzetta dello Sport' infatti i dubbi di Dybala sul trasferimento all'Inter sono il principale ostacolo che sta frenando lo scambio con Icardi. Gli uomini mercato nerazzurri, dunque, devono prima di tutto convincere l'ex Palermo ed i lavori sono in corso. Gli è stato prospettato innanzitutto il ruolo di stella (quasi) incontrastata nella rosa, cosa che alla Juventus dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo è diventata impossibile, e la presenza di Antonio Conte (che lo voleva al Chelsea) e l'Ad Beppe Marotta sono altri due fattori da non sottovalutare. Inoltre in nazionale ha avuto modo di affinare il feeling con Lautaro Martinez e con l'arrivo di Dzeko, sempre più vicino all'Inter, ci sarà un altro elemento in grado di valorizzare le potenzialità di Dybala. Su questi fattori l'Inter conta di far leva per convincerlo e sbloccare lo scambio con Icardi alla Juventus, risolvendo in questo modo due problemi in un colpo solo.

