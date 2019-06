Premier League, affari a parametro zero: ecco gli svincolati di lusso

CALCIOMERCATO PREMIER LEAGUE PARAMETRO ZERO / La Premier League, come ogni anno, rinnova la consuetudine di diffondere la lista di calciatori che si svincolano dai loro rispettivi club quest'estate. L'elenco offre ottime occasioni di calciomercato e grandi nomi, acquistabili a parametro zero: tra questi, spiccano senza dubbio quello di Lazar Markovic, esterno offensivo classe '94 in forza al Fulham, così come quelli di Ander Herrera e Luis Antonio Valencia, che lasciano il Manchester United, rispettivamente, a 29 e 33 anni.

