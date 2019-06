Inter, Icardi 'sfida' Conte: è braccio di ferro, il club convoca Wanda

CALCIOMERCATO INTER ICARDI ROMA NAPOLI / Il braccio di ferro tra Icardi e l’Inter continua: come svelato stasera da ‘Sky Sport’, l'argentino e la sua moglie e agente Wanda Nara sono tornati a Milano ed hanno incontrato i loro collaboratori.

Sul tavolo del summit c’erano le proposte di Roma (complessa) e Napoli , con la Juventus che resta sullo sfondo e che appare la pista più percorribile . In questo momento l’intenzione dell’ormai ex capitano sarebbe quella di presentarsi in ritiro e provare a convincere il nuovo allenatore Conte.

L’Inter, da parte sua, ha chiesto però un incontro urgente per comunicare a Wanda che ‘Maurito’ è fuori dai piani tecnici, visto che arriveranno due attaccanti (uno dei quali sarà Dzeko). L’argentino sarebbe la quinta punta, e Conte è stato molto netto in questo senso: la sua scelta appare definitiva, la punta non giocherà più con la maglia nerazzurra.

