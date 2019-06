Fiorentina, gli annunci di Commisso su Gattuso e Chiesa

CALCIOMERCATO FIORENTINA COMMISSO / Rocco Commisso, nuovo patron della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', parlando dei suoi primi giorni in Toscana e di calciomercato: "Sono sorpreso, scioccato, l’accoglienza che ho avuto è indescrivibile: mi sono commosso. Avevo provato a prendere la Fiorentina nel 2016 e nel 2017, poi ho fatto un tentativo col Milan e un mese fa ho ripreso la trattativa con degli emissari dei Della Valle, in tre settimane abbiamo chiuso tutto.

Obiettivi? Sarebbe già un successo fare meglio di quanto accaduto nella stagione scorsa, non mi piace fare grandi promesse, vedremo".

GATTUSO - "Per ora è giusto parlare con Montella, dargli rispetto. So che è in India, quando tornerà a Firenze voglio parlare con lui. Non iniziamo a cacciar fuori cose che non esistono, un passo alla volta".

CHIESA - "Quello che so è che Federico Chiesa ha ancora tre anni di contratto con noi, e per ora resta qui. Trattativa con la Juventus? Ne ho letto sui giornali, so solo che il ragazzo è di proprietà della Fiorentina e resterà qui almeno un altro anno".

