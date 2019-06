Italia, brutte notizie per Mancini: un azzurro sarà indisponibile

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>ITALIA INFORTUNIO BIRAGHI / Brutte notizie per l'Italia:, infatti, dovrà fare a meno diper le sfide di qualificazione all'Europeo 2020 in programma contro Grecia (domani ad Atene) e Bosnia (martedì a Torino). Il terzino della Fiorentina, come riportato da 'Sportmediaset', ha subito un infortunio nel corso dell'allenamento del venerdì, riportando una distorsione al legamento collaterale del ginocchio. Il calciatore resterà nel gruppo azzurro col quale rientrerà a Torino, dove sosterrà gli accertamenti di rito.