Juventus, oggi summit per chiudere l'affare Sarri: ecco cosa manca

p>CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI PARATICI / Durante la sua lunga giornata di incontri milanesi , il ds della Juventusha lavorato anche per chiudere l'affare che porteràsotto la Mole. Secondo 'Goal', infatti, il dirigente oggi ha tenuto un summit con l'agentemembro dell'entourage del tecnico. L'exha dato da tempo il suo 'sì' alla Vecchia Signora, con la quale firmerà un contratto da 7 milioni di euro a stagione netti. Per la fumata bianca, però, bisogna trovare l'accordo che lo liberi dai Blues, che pretendono un indennizzo di circa 6 milioni di euro per lasciarlo partire. L'incontro di oggi è servito proprio a pianificare la strategia da attuare con il club inglese: da Torino filtra ottimismo, in ogni caso. Maurizio Sarri, molto presto, sarà annunciato come nuovo tecnico bianconero.