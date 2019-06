INTER ICARDI / Con Mauro Icardi in uscita ed al centro di un maxi-intrigo di mercato, l'Inter oltre ad accelerare per la chiusura dell'affare Edin Dzeko studia la possibilità di arrivare anche ad un altro bomber per completare un pacchetto di attaccanti di grande spessore.

Nei giorni scorsi si è parlato molto di Romeludel Manchester United e Paulodella Juventus, due ipotesi suggestive ma ovviamente non semplici da percorrere. Inevitabile dunque che ci si muova anche su tavoli alternativi, spesso valutando anche profili a sorpresa meno conosciuti al grande pubblico.

L'ultima ipotesi per l'attacco nerazzurro quindi arriva dalla Spagna, dove secondo il quotidiano 'As' l'Inter sarebbe entrata nella corsa a Maximiliano Gomez, uruguaiano classe '96 che in questa stagione con la maglia del CeltaVigo ha firmato 13 gol e 5 assist. Nel contratto è inclusa una clausola da 50 milioni di euro e i nerazzurri starebbero sfidando Barcellona, Tottenham e Valencia.

