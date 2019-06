JUVENTUS RONALDO PORTOGALLO / Cristiano Ronaldo nuovamente al centro del mondo dopo la meravigliosa tripletta messa a segno contro la Svizzera. Il fenomeno del Portogallo giocherà quindi la finalissima di Nations League e proprio in vista dell'ultimo atto ha parlato in un'intervista esclusiva a 'UEFA.com': "Per me è sempre un onore tornare a vestire la maglia della nazionale. E' il mio paese e vestire questa maglia è un grande onore. Disputare questa competizione è ancora più speciale e i gol sono la ciliegina sulla torta. Mi sento bene pur avendo 34 anni. La cosa più importante è la testa, devi sentirti motivato e felice.

Seguo il mio percorso di giocatore, perché penso di avere ancora tanto da dare e mi sento benissimo".

OLANDA - "L'Olanda è una squadra eccellente e gioca davvero bene. Ho visto le ultime partite e si tratta di un'ottima squadra ricca di grandi giocatori, sia giovani che più esperti, il che la rende anche più forte. Sappiamo che sarà un'avversaria difficile, ma le finali sono sempre così e questa non farà eccezione sia per il Portogallo che per l'Olanda".

AMORE PORTOGHESE - Ronaldo ha quindi proseguito parlando in modo del tutto speciale della sua nazionale: "Come ho detto, per me è un onore vestire la maglia della nazionale, mi regala sensazioni diverse rispetto a quando gioco con il club. Si tratta del mio paese: la mia famiglia è portoghese e lo sono anche i miei amici. Sono cresciuto in Portogallo, quindi la maglia della nazionale per me è qualcosa di speciale". Un amore che potrebbe far ingelosire i supporters della Juventus che stanno sottolineando la frase sui social.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui