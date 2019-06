CALCIOMERCATO INTER LAZARO AUSTRIA SLOVENIA / Nella serata di ieri sembra essersi avvicinato il nome di Valentin Lazaro all'Inter. Il laterale dell'Hertha Berlino sarebbe dunque entrato con prepotenza nei radar nerazzurri per la sessione di calciomercato estiva.

In questo momento il classe 1996 è in campo per la partita di qualificazione ade l'Inter non sarebbe rimasta indifferente. Stando a quanto rivelato dai colleghi di 'Gazzetta.it' un emissario del club nerazzurro sarebbe presente a Klagenfurt proprio per osservare da vicino l'operato di Lazaro. Occhi ben saldi sull'esterno dell'Hertha che è reduce da un'ottima annata in Bundesliga. Per la gara dell'Austria è presente anche il suo agente Max Hagmayr ad alimentare le voci di mercato. Per le ultime notizie sulla sessione dei trasferimenti in Serie A---> clicca qui!