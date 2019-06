CALCIOMERCATO NAPOLI HYSAJ / Tra i principali candidati alla partenza in casa Napoli c'è sicuramente Elseid Hysaj, che con l'acquisto di Giovanni Di Lorenzo pare destinato ad altri lidi. In Serie A piace alla Juventus, ma nelle scorse ore si è parlato anche di un'ipotesi Atletico Madrid.

Una serie di voci di mercato che non sembrano disturbare il terzino destro azzurro che dal ritiro dell'ha parlato alla vigilia della gara contro l'Islanda valida per le qualificazioni ad Euro 2020: "Siamo pronti, abbiamo fatto bene nelle seduto. Siamo carichi e possiamo vincere. Il 3-5-2? Mi trovo bene con questo schema, posso giocare dove il mister vuole ma è chiaro che mi senta più a mio agioda esterno che da centrale". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

MERCATO - "Futuro? Non mi danno molto fastidio le voci che circolano. Ho altri 2 anni di contratto con Napoli. In questo momento penso solo alla nazionale. Poi penserò alle vacanze".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui