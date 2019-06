Inter, Icardi rompe il 'silenzio': nuovo messaggio social

INTER ICARDI / Quale futuro per Mauro Icardi? Al centro di un maxi-intrigo di mercato, l'attaccante argentino è in uscita dall'Inter e infiamma questo inizio di sessione estiva, tra le voci su Juventus, Roma e non solo.

In attesa di capire cosa succederà, l'ex capitano nerazzurro sui social torna a postare da... interista. Sul suo profilo Instagram infatti, in serata Icardi ha pubblicato un breve video che riassume l'ultima stagione con la maglia dell'. La didascalia che lo accompagna, come al solito, è molto sintetica e accanto ad un pallone ed il solito hashtag #MI9, spiccano i due pallini nerazzurri. Immediata la reazione del web con i tifosi che si interrogano.