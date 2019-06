Inter, Kovacic diventa un problema per Zidane: prezzo fissato

INTER KOVACIC / Un intreccio internazionale vede Mateo Kovacic al centro di un possibile effetto domino che, a sorpresa, potrebbe riportarlo all'Inter.

Dopo una stagione positiva ma di certo non indimenticabile in prestito al, il centrocampista croato non rientra più nei piani deldi Zinedinee con il probabile addio di Maurizio Sarri, sempre più vicino alla panchina della Juventus , la permanenza ai 'Blues' che dovrebbero riscattarlo (e fare i conti anche con il blocco del mercato imposto dall'Uefa) si complica.

Secondo quanto riferisce il quotidiano 'As' infatti, il Real Madrid ha provato ad inserire il cartellino di Kovacic nella trattativa che sta per portare Eden Hazard al 'Santiago Bernabeu'. Dai londinesi è arrivato un 'no' secco e l'intenzione è quella di trattare prima la cessione di Hazard, poi eventualmente il riscatto del croato. In questo scarto quindi prova ad inserirsi l'Inter che con Ausilio e Marotta ha piazzato un blitz a Madrid. Si è parlato dunque di Asensio, ma anche dello stesso Kovacic che per Zidane va ceduto e le 'merengues' al momento vorrebbero ricavare 50 milioni di euro dalla sua cessione. La sensazione però è che si tratti di una cifra trattabile, nonostante un contratto fino al 2021 per il centrocampista classe '94.

