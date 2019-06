INTER SCAMBIO ICARDI ROMA / Mauro Icardi è nella lista degli interisti in vendita. Questo è il punto da cui far partire i ragionamenti sull'ex capitano dell'Inter che si prepara a vivere da assoluto protagonista le prossime settimane di calciomercato.

In questo scenario si vanno ora ad aggiungere nuove indiscrezioni riportate da 'AdnKronos' che in serata parla di una possibile maxi-operazione sulla quale starebbero lavorando le due società. L'Inter, come vi abbiamo raccontato, ha abbozzato una controproposta che avrebbe potuto coinvolgere anche Zaniolo, ma secondo lo scenario dipinto dall'agenzia il CEO giallorosso Guido Fienga è in pressing sul Ds nerazzurro Piero Ausilio per arrivare ad un accordo inserendo nell'affare numerose contropartite tecniche più una parte cash. Nello specifico, i nomi sul tavolo da parte romanista sarebbero quelli del già citato Edin Dzeko, l'esterno Aleksandar Kolarov e Stephan ElShaarawy. Tutti profili graditi anche al neo-tecnico interista Antonio Conte. Gli ostacoli per il passaggio di Icardi alla Roma, però, restano molti.

