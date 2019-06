MONDIALI UNDER 20 ITALIA MALI PINAMONTI / L'Italia ha ottenuto il pass alle semifinali del Mondiale Under 20 vincendo una partita ostica contro il Mali, che nel turno precedente aveva eliminato l'Argentina. Gara spettacolare aperta già in avvio dall'autorete di Konè che unito all'espulsione di Diakitè spalanca le porte agli azzurrini.

La reazione del Mali arriva prima dell'intervallo col pareggio diprima del nuovo vantaggio azzurro conche all'ora di gioco con un diagonale affilato supera l'estremo difensore. Gli africani però non si arrendono e nonostante l'inferiorià numerica la rimettono in parità con Camara al 79'. Una mera illusione distrutta dalle reti di Pinamonti su rigore edi testa che nel giro di 60 secondi ribaltando le sorti della partita e della qualificazione. Gli uomini di Nicolato volano alle semifinali dove incontreranno l'Ucraina.

Italia-Mali 4-2

12' aut. Koné (I), 38' Koita (M), 60' Pinamonti (I), 79' Camara (M), 83' rig. Pinamonti (I), 84' Frattesi (I)

