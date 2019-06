Udinese, Perica può tornare in patria

UDINESE PERICA / Sembra più lontano dall'Italia e più vicino alla Croazia il futuro di Stipe Perica.

L'attaccante, che ha disputato l'ultima stagione in prestito prima ae poi al, in Turchia, rientrerà all'Udinese, ma sembra destinato a fare nuovamente le valigie. Come infatti riportato dall'emittente croata 'Sportske Novosti', l'attaccante sarebbe finito nel mirino dell'Hajduk Spalato. Il tecnico bianconero, Igor, avrebbe dato il benestare all'operazione.