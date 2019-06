GRECIA ITALIA ANASTASIADIS / L'Italia riprenderà il proprio percorso verso Euro 2020 affrontando domani sera la Grecia del ct ellenico Aggelos Anastasiadīs, che ha presentato la sfida oggi in conferenza stampa:"Dobbiamo ritornare a giocare il calcio del 2004. I giocatori erano il primo obiettivo per noi, stiamo attraversando un cambiamento. Non mi interessa l’avversario, questo voglio dalla mia squadra. Tutto dipende da noi, se siamo disciplinati e siamo pronti sono ottimista per il risultato finale.

Non sarà facile, l’Italia è una grande squadra, puntiamo al nostro gioco. Siamo una nazionale forte, possiamo affrontare grandi squadre, ma noi volevamo un nuovo clima, è quello che abbiamo trasmesso”.

SFIDA ALL'ITALIA - "La nostra squadra deve credere alla qualificazione, per noi è un punto molto importante. Il messaggio per i calciatori è che non sarà l’ultima spiaggia, perché in ogni partita ci sono tre punti da prendere. È la realtà, ci sono tre punti ogni volta. L’ultima partita del gruppo sarà chiave per la qualificazione. Siamo qui per vincere e spero che ci siano i tifosi, per la volontà di giocare. Sono ottimista per domani e rispetto l’Italia, però non ho paura”.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui