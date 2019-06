JUVENTUS MANOLAS CHIELLINI ROMA / Che la Juventus cerchi un difensore centrale è ormai assodato. Che Kostas Manolas sia uno degli obiettivi bianconeri anche questo è certo. Oltre al giocatore della Roma, seguito pure dall'Inter, sul taccuino della dirigenza bianconera ci sono anche tra gli altri De Ligt e Koulibaly.

E a proposito di un suo trasferimento a Torino, lo stesso Manolas ne ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara tra, valida per le qualificazioni europee ed in programma domani sera ad Atene. Per tutte le news di giornata CLICCA QUI

Così Manolas: "Con Chiellini il prossimo anno? Non lo so se sarò suo compagno di squadra. Lo ringrazio comunque per le sue belle parole nei miei confronti. Lui è uno dei migliori del mondo. L'Italia? Conosco bene l'avversario, saremo pronti per la partita di domani. Faremo del nostro meglio per riuscire ad ottenere la vittoria".

