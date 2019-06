CALCIOMERCATO INTER ICARDI WANDA NARA / Mauro Icardi è ancora al centro di un vero e proprio intrigo di mercato in casa Inter. Il rapporto con i nerazzurri sembra destinato a concludersi questa estate ma l'ex capitano argentino non pare avere offerte concrete sul piatto. Tra i motivi di critiche nei confronti di Icardi c'è sicuramente la moglie e procuratrice Wanda Nara, che intanto ha parlato in un'intervista a 'L'Equipe': "Spesso mi chiede consigli su cosa fare per le sue decisioni, poi una volta mi ha detto "continua a fare tu".

Inoltre, essendo sua moglie, non ho alcun interesse a fare soldi sulle sue spalle, a differenza di tanti altri. Tanto è vero che mi è capitato di soprassedere sulla mia commissione. Potrei stare tranquillamente a casa senza fare nulla, ma non sarebbe un buon esempio per i miei figli".Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

AGENTE DI ICARDI - "Se un giorno Mauro mi chiedesse di rinunciare a fare l’agente, lo farei. Essere sua moglie e sua agente non dice necessariamente molto su di me, ma molto di più su Mauro che ha avuto il coraggio, a dir poco, di scegliermi”.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui