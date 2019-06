Torino, UFFICIALE: riscattato Djidji

TORINO UFFICIALE DJIDJI NANTE / Koffi Djidji continuerà a giocare con la maglia del Torino. Il difensore è stato riscattato dal club granata: a darne notizia è stato il Nantes, attraverso i propri canali ufficiali.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Il calciatore, agli ordini di Waltersi è reso protagonista di una positiva stagione, chiusa, purtroppo, anzitempo per via di un infortunio.