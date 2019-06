OLYMPIQUE MARSIGLIA ROLANDO BELENENSES / Può proseguire in Portogallo la carriera di Rolando. Il difensore portoghese, ex Napoli e Inter, non rinnoverà il proprio contratto con l'Olympique Marsiglia, in scadenza a fine giugno e sarà così libero di accasarsi a parametro zero.

E su di lui sarebbe forte l'interesse del, club in cui il giocatore è cresciuto e che sogna di riportare alla base. Lo riporta 'A Bola' che sottolinea però come non sarà facile per il club di Lisbona riuscire a mettere sotto contratto il natio di Capo Verde. L'ostacolo maggiore è rappresentato soprattutto dall'ingaggio, che il giocatore dovrebbe sensibilmente ridursi.