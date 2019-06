JUVENTUS DE LIGT AJAX / Tutti lo vogliono, ma nessno ancora l'ha acquistato. Almeno per il momento. Attorno a Matthijs De Ligt, centrale della nazionale olandese e dell'Ajax classe 1999, regna grande incertezza. Le big europee lo seguono da tempo e sognano di acquistarlo in vista della prossima stagione: dal Paris Saint-Germain al Liverpool, passando per Barcellona, Manchester United e Juventus.

Al momento però nessun club ha ancora sferrato l'attacco decisivo proponendo all'Ajax e al procuratore del giocatore, Mino, la giusta offerta.

E al termine della sfida contro l'Inghilterra, De Ligt ha parlato del propro futuro, sottolineando la sua indecisione ai microfoni di 'Talk Sport'. "La Premier League è una grande competizione, ma ancora non ho deciso cosa fare in futuro. Sto ancora valutando. La cosa più importante per me è giocare e fare esperienza. Al momento sono concentrato soprattutto sulla gara di Nations League contro il Portogallo" ha dichiarato.

