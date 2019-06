GRECIA ITALIA CONFERENZA MANCINI / Alle 16.30 Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida con la Grecia di domani sera valida per le qualificazioni a Euro2020. Ecco le parole del CT dell'Italia raccolte da Calciomercato.it:

GRECIA - "Non sappiamo ancora come giocherà, finora ha adottato due moduli diversi. Stiamo lavorando su un certo tipo di mentalità, per noi non sarà una partita semplice.

La Grecia è una squadra di valore, molto tecnica".

ULTIMO MONDIALE - "L'Italia non può permettersi di stare fuori da Mondiali ed Europei. E' stato un dispiacere non esserci, ma ormai quello che è accaduto fa parte del passato".

ATTACCANTI - "Abbiamo ancora un po' di ore per decidere, di certo ho visto tutti abbastanza bene. Qualcuno non verrà nemmeno in panchina, ci sono cinque centravanti. Sono sicuro che chi andrà in campo farà bene".

ERRORI - "Dobbiamo continuare a giocare come sappiamo, sono abbastanza tranquillo, perché giochiamo sempre allo stesso modo. BIsogna dimostrare che stiamo crescendo. Siamo l'Italia e dobbiamo giocare per vincere"

