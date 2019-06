CALCIOMERCATO MILAN MURIEL FIORENTINA / Luis Muriel non verrà riscattato dalla Fiorentina. L'attaccante colombiano, dopo un inizio più che ottimo, ha chiuso la stagione in maniera non del tutto convincente. Dalla Spagna confermano, i Viola non verseranno nelle casse del Siviglia i 14 milioni di euro pattuiti ma per il giocatore potrebbe esserci ancora la Serie A.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI sono tornati a mostrare interesse per il centravanti ma stando a quanto riportato da 'EstadioDeportivo' sulle sue tracce ci sarebbe nuovamente il, che come tutti ricordiamo ha provato ad acquistarlo a gennaio.