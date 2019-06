CALCIOMERCATO FIORENTINA BUFFON COMMISSO / Intervenuto in conferenza stampa, Rocco Commisso ha parlato così dei rumors che vogliono Buffon con la maglia della Fiorentina:"Prima in Vola e poi in America? Inventate cose che non esistono. Non ho avuto il tempo per parlare con nessuno, ho bisogno del tempo".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Il portiere, dopo l'addio al Psg, potrebbe tornare a giocare inOltre ai Viola, anche Genoa, Lazio e Parma sarebbero pronti ad affidare la porta a Buffon ma attenzione anche alla pista che porta in Spagna, al