FIORENTINA COMMISSO / Parla Rocco Commisso. Si presenta alla stampa il nuovo proprietario della Fiorentina: "Sono molto orgoglioso di portare avanti questo progetto con la Fiorentina. Sono stato accolto nel migliore dei modi dalla città e dai tifosi"

TRATTATIVA - "Voglio ringraziare la famiglia Della Valle, c'è stato il primo contatto nel 2016 ma senza risposte, coì come nel 2017.. Volevo investire in questo paese e nel 2018 ho provato con il Milan. Non ho mai incontrato Li Yonghong ma è un uomo che ha perso soldi come nessun altro. Ho ricevuto tante telefonate anche da città del sud ma ci tenevo ad investire in questa città. Non voglio fare promesse ma abbiamo le risorse. Mister? Non posso darti una risposta precisa...

Sarò qui per altri tre giorni, dovete darmi del tempo, Montella è al momento in India e non posso parlarci. Non sono qui per mandare via nessuno. Novità? Non è un calciatore, non riprenderò(ride, ndr.)".

CHIESA - "Ho l'intenzione di tenerlo, almeno per quest'anno. Mi hanno assicurato che non c'è alcun accordo. E' in ritiro con la Nazionale, non potevo parlare con lui".

BUFFON - "Prima alla Fiorentina e poi in America? Inventate cose che non esistono. Non ho avuto il tempo per parlare con nessuno, ho bisogno del tempo".

MODELLO - "Preferisco il calcio italiano, il problema è che in Italia c'è la Juve che sta monopolizzando tutto, spero di poter competere e dare un'alternativa".

