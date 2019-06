CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI GUARDIOLA / Sono ore calde per il futuro della panchina della Juventus. In giornata potrebbe sbloccarsi una volta per tutte la pista che porta a Sarri. L'agente Ramadani, che cura gli interessi del tecnico italiano, è atteso a Milano per incontrare Fabio Paratici. La Juventus continua comunque a coltivare il sogno Guardiola.

18.45 - Il Ds della Juventus sarebbe atteso nella sua Piacenza per un evento.

18.30 - Dopo una lunga giornata, Fabio Paratici - come testimoniano le immagini di Calciomercato.it - ha lasciato Palazzo Parigi, portando con se via tutto.

17.10 - Continua il via vai a Palazzo Parigi. Giornata davvero intensa per Fabio Paratici. Il Ds della Juventus è adesso con Vigorelli, agente tra gli altri di Zaniolo.

16.55 - E' terminato l'incontro tra Riso e Paratici. L'agente ha appena lasciato Palazzo Parigi

16.15 - C'è anche l'agente Riso a Palazzo Parigi insieme a Paratici. Nelle ultime ore si è parlato con insistenza di Sensi del Sassuolo in chiave Juventus

15.45 - Al momento Fabio Paratici - come raccolto dagli inviati di Calciomercato.it - è a Palazzo Parigi insieme al fratello di Giorgio Chiellini, collaboratore che si occupa soprattutto di scout e mercato Under 23. Non è presente, al momento, Ramadani.

Giorgio Musso

