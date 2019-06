CHAMPIONS LEAGUE DE LAURENTIIS RIFORMA ECA / Aurelio De Laurentiis a margine della riunione dell'ECA, in corso di svolgimento a Malta, ha detto la sua sulla riforma delle coppe europee: Non mi convince - riporta 'corrieredellosport.it' - Ne vedremmo una per ricchi, una per medi e una per poveri. Ci sono molti dubbi su questa organizzazione. Non possiamo sapere cosa accadrà nel mondo dei media in futuro.

Già nei prossimi tre anni potrebbe cambiare molto"

DOPPIA CHAMPIONS - "Facciamo due Champions League, una con Inghilterra, Italia, Spagna, Francia e Germania e un'altra con gli altri Paesi. Poi le prime cinque di entrambe si sfiderebbero e anche i più deboli potrebbero vincerla. Già fare la Champions e l'Europa League è mortificante per molte squadre"

