CALCIOMERCATO SHAKHTAR FONSECA ROMA ZAGO / Shakhtar Donetsk al lavoro per il sostituto di Paulo Fonseca, che ha detto addio dopo tre stagioni per accasarsi alla Roma.

Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , oltre a Razvan Lucescu (adesso al Paok) il club ucraino sta valutando il profilo dello spagnolo(fresco di addio al Betis) e proprio di un ex giallorosso, che vinse lo scudetto (l'ultimo della Roma) nel 2001, ovvero quello di Antonio Carlos. Con un passato da grande difensore, dall'aprile 2019 il 50enne siede sulla panchina del, attualmente nella serie B brasiliana. La scelta di un allenatore brasiliano non sorprenderebbe, il club è da sempre tra i più attivi nel Paese sudamericano tanto che nella rosa della prima squadra ne figurano ben dodici. Tre di questi, Ismaily, Marcos Antonio e Taison potrebbero anche seguire Fonseca nella Capitale.