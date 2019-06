CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI GUARDIOLA / Il 17 maggio scorso la Juventus ha esonerato Massimiliano Allegri. E' passato quasi un mese e i bianconeri non hanno ancora ufficializzato il nome del suo sostituto. Da qualche settimana Maurizio Sarri viene dato come il favorito alla panchina bianconera, pur rimanendo vivissima la 'suggestione' Guardiola. Per diversi addetti ai lavori il catalano non è affatto una suggestione, bensì il sogno o comunque l'obiettivo numero uno di Andrea Agnelli.

In Spagna, nello specifico 'As', vedono Guardiola sempre più vicino alla Juve, complice soprattutto la possibile esclusione dalla Champions del Manchester City, per violazione del Fair Play Finanziario.

Il club inglese ha presentato ufficialmente ricorso al TAS, forse proprio per evitare la 'mazzata' che costringerebbe la proprietà qatariota a stravolgere le strategie portate avanti fin qui.

"Guardiola ha il 90% di possibilità di arrivare alla Juve - le certezze di Momblano, giornalista di Telelombardia - Da quello che ho dedotto, la Juventus ha tutte le garanzie affinché sia Guardiola il prossimo allenatore. Sarri è la seconda o terza scelta". Sarri seconda o terza scelta? Per i media italiani mainstream è invece la primissima, se non l'unica. Stando a 'sportmediaset' potrebbe essere annunciato lunedì prossimo. L'ex Napoli, che sta provando a liberarsi 'gratis' dal Chelsea, ha già un accordo totale con Andrea Agnelli, che però nel contempo continua a lavorare sottotraccia sempre per il grande sogno Guardiola.

