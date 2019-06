JUVENTUS RABIOT / Il futuro di Adrien Rabiot è ancora tutto da scrivere. Vicinissimo al Barcellona nei primi mesi del 2019, il centrocampista francese è stato "punito" dalla dirigenza del Psg per non aver firmato il rinnovo e per alcuni comportamenti extra campo.

In scadenza a giugno, il calciatore è finito anche sul taccuino della, ma secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia il ritorno dinella dirigenza parigina potrebbe cambiare gli scenari della prossima sessione di mercato, che potete seguire cliccando qui

Stando a 'le10sport.com', infatti, l'ex dirigente del Milan avrebbe chiamato la madre e rappresentante del calciatore per verificare la possibilità di un rinnovo contrattuale. Un'ipotesi che Rabiot non ha affatto scartato, mostrandosi disponibile ad una permanenza nella capitale francese nonostante gli screzi passati.

